Usa-Cina: Kissinger, Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un conflitto (5)

- Durante il suo intervento di apertura dell’evento, Xi ha rinnovato l’impegno assunto con la comunità internazionale ad abbassare le barriere tariffarie all’ingresso di merci sul mercato cinese. Xi ha promesso di accelerare l’apertura dei settori dell’istruzione, della telecomunicazione e della cultura, proteggere gli interessi delle aziende straniere che operano nel paese e punire con severità i furti della proprietà intellettuale: promesse che Pechino ha già formulato in più occasioni nei mesi scorsi, ma che puntano a rimarcare una posizione di responsabilità per la tenuta dell’economia globale, in contrasto con l’ostentato orientamento all’interesse nazionale espresso dal presidente statunitense Donald Trump. Quello di Xi appare anche un nuovo tentativo di blandire il suo omologo statunitense, e più in generale le critiche indirizzate alle pratiche commerciali e d’affari della prima Economia asiatica. (segue) (Fim)