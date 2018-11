Usa-Cina: Kissinger, Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un conflitto (6)

- Dal palco del Ciie il presidente cinese Xi ha nuovamente esplicitato il sostegno del suo paese al sistema del libero scambio globale, e l’opposizione di Pechino alle pratiche protezionistiche. “Nel mondo d’oggi, la mentalità secondo cui il vincitore prende tutto per sé rappresenta un vicolo cieco”, ha detto Xi. A questo proposito, il presidente ha predetto che la Cina arriverà a importare “30 mila miliardi di dollari di merci e 10 mila miliardi di dollari di servizi nell’arco dei prossimi 15 anni”. Lo scorso anno la Cina ha importato merci per 1.840 miliardi di dollari, un aumento del 16 per cento su base annua. Stando a indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, per garantire il successo dell’evento quale vetrina dell’apertura economica del paese, le amministrazioni regionali cinesi avrebbero spronato le aziende nazionali a prendere parte all’evento e imposto loro quote di acquisto di merci e servizi stranieri. (segue) (Fim)