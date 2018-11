Usa-Cina: Kissinger, Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un conflitto (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Shanghai è andato in scena ieri mattina anche un cauto tentativo di distensione nei confronti degli Usa, che con Pechino hanno ingaggiato una dura guerra commerciale: nell’arco degli ultimi mesi, gli Usa hanno imposto dazi a merci d’importazione cinesi per 250 miliardi di dollari, e la Cina ha risposto con contro-dazi su importazioni Usa per 110 miliardi. Nei giorni scorsi, però, i leader di entrambi i paesi hanno moderato i toni delle loro dichiarazioni, in vista dell’incontro in programma a margine del G20 di Buenos Aires, che si terrà il 30 novembre e il primo dicembre prossimi. Nei giorni scorsi Trump si sarebbe offerto di organizzare una cena per il presidente cinese a margine dell’evento, e Pechino avrebbe espresso l’intenzione di accettare l’invito. Gli Usa non hanno inviato funzionari all’evento, cui però partecipano 180 aziende statunitensi: in questo senso, gli Usa sono il paese maggiormente rappresentato al Ciie, dopo Giappone e Corea del Sud. (segue) (Fim)