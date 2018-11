Usa-Cina: Kissinger, Washington e Pechino chiariscano le loro linee rosse per evitare un conflitto (9)

- Xi ha affermato però che l’attività economia è “all’interno di un margine di ragionevolezza”, e che la crescita del terzo trimestre fa ancora della Cina una delle economie più dinamiche del globo. “Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo economico della Cina, possiamo essere ottimisti”, ha detto Xi. “I fondamentali per lo sviluppo economico stabile e sostenibile della Cina non sono mutati, e lo stesso vale per le condizioni a sostegno di uno sviluppo di alta qualità”, ha aggiunto Xi. “La tendenza generale di stabilità a lungo termine è immutato”. Le preoccupazioni in merito allo stato di salute economica della Cina sono andati però aumentando negli ultimi mesi, segnati dal brusco deprezzamento dello yuan e da un progressivo calo dei mercati azionari di quel paese: la Borsa di Shanghai ha perso circa un quarto della sua quotazione dall’inizio dell’anno, e attualmente viaggia sui minimi da un decennio a questa parte. (Fim)