Indonesia: l’aereo di linea schiantatosi in mare aveva un indicatore di velocità difettoso (2)

- Nel fine settimana autorità indonesiane hanno annunciato il recupero della scatola nera del Boeing inabissatosi in mare all’inizio della scorsa settimana, poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Giacarta. Stando a Ony Soeryo, investigatore del Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti indonesiano (Knkt), i sommozzatori hanno recuperato la scatola nera dal relitto del volo Jt610, rinvenuto sul fondale marino a circa 30 metri di profondità; la seconda statola nera, invece, non è stata ancora individuata. (segue) (Fim)