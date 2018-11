Indonesia: l’aereo di linea schiantatosi in mare aveva un indicatore di velocità difettoso (3)

- Il personale impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso sul luogo del disastro aereo verificatosi in Indonesia lunedì scorso ha ritrovato parte della fusoliera dell’aereo di linea nella giornata di mercoledì. Lo ha dichiarato all’emittente televisiva indonesiana Tv One il capo delle Forze armate indonesiane, Hadi Tjahjanto, secondo cui i soccorritori hanno individuato le coordinate del relitto nel pomeriggio di martedì, e hanno ottenuto conferma visiva il giorno successivo. Stando all’analisi dei resti del velivolo recuperati sinora, lo schianto in mare è stato particolarmente violento: anche le componenti strutturali più solide della fusoliera, infatti, non hanno retto all’impatto. (segue) (Fim)