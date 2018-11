Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concesso al Giappone e ad altri sette paesi una esenzione temporanea dal bando statunitense alle importazioni di petrolio iraniano entrato in vigore domenica, 4 novembre, dopo il ritiro degli Usa dall’accordo internazionale sul nucleare di Tehran. Oltre al Giappone, l’esenzione si applica a Cina, India, Corea del Sud, Italia, Grecia, Taiwan e Turchia, ha annunciato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di una conferenza stampa con il titolare del Tesoro Usa, Steven Mnuchin. Riferendosi alle esenzioni, Pompeo le ha descritte come concessioni temporanee, che rimarranno in vigore mentre Washington negozierà la fine delle importazioni di petrolio iraniano da parte degli otto paesi in questione. (segue) (Was)