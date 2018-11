Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (2)

- “L’Iran non si avvicinerà mai a ottenere un’arma nucleare sotto lo sguardo del presidente Trump”, ha aggiunto il segretario di Stato, che è tornato a riferirsi a Tehran come al “principale sponsor del terrorismo globale”. Pompeo ha sottolineato che due dei paesi cui è stata concessa l’esenzione azzereranno le importazioni di petrolio iraniano nell’arco di “settimane”, mentre i sei paesi rimanenti “ridurranno drasticamente” le loro importazioni petrolifere da Tehran. Tokyo chiedeva da mesi una esenzione, sottolineando il recente crollo delle sue importazioni petrolifere da quel paese. Takashi Tsukioka, presidente della Petroleum Association of Japan, ha annunciato lo scorso settembre la sospensione delle importazioni di petrolio iraniano da parte dei distributori giapponesi, in attesa della conclusione dei negoziati con gli Usa. (segue) (Was)