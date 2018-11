Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (3)

- La Corea del Sud ha azzerato a sua volta le importazioni di petrolio greggio dall’Iran nel mese di settembre, per la prima volta da sei anni a questa parte. Il dato ufficiale, pubblicato dal governo di Seul alla fine del mese scorso, ha preceduto di poco il ripristino delle sanzioni statunitensi all’Iran, in programma per novembre. Stando ai dati ufficiali dell’autorità doganale sudcoreana, Seul importava petrolio greggio iraniano senza interruzioni da settembre 2012. Negli ultimi anni la Corea del Sud è stata uno dei principali acquirenti del greggio di Tehran; le compagni sudcoreane, però, hanno sospeso l’acquisto di nuovi carichi lo scorso luglio, di fronte all’apparente chiusura di Washington a concedere una esenzione dal regime sanzionatorio. (segue) (Was)