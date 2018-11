Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (4)

- Dal 2012 al 2015 Seul aveva ottenuto una esenzione dall’amministrazione del presidente Barack Obama, in cambio di un tetto massimo alle importazioni di petrolio iraniano. La Corea del Sud è il quinto importatore mondiale di petrolio greggio: nel mese di settembre ne ha importate 10,83 milioni di tonnellate, in calo dell’11,8 per cento su base annua. Le importazioni dall’Arabia Saudita, primo fornitore del paese, sono calate del 6,9 per cento, da 3,67 a 3,41 milioni di tonnellate; sempre a settembre, le importazioni sudcoreane di petrolio dagli Usa si sono invece quintuplicate, a 668.704 tonnellate. (segue) (Was)