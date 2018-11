Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (5)

- Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, e il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, si sono incontrati a New York alla fine del mese di settembre, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ed hanno ribadito l’adesione dei rispettivi paesi all’accordo sul nucleare iraniano del 2015, abbandonato invece dagli Stati Uniti di Donald Trump. Stando a fonti del ministero degli Esteri giapponese citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, il colloquio tra Abe e Rohani si è concentrato soprattutto sul ripristino delle sanzioni Usa al settore petrolifero iraniano, che hanno già portato all’arresto delle importazioni di greggio iraniano da parte delle compagnie giapponesi. Il ministero degli Esteri giapponese non ha fornito dettagli in merito a questa parte dei colloqui, anche se formalmente Tokyo mantiene la richiesta formale a Washington di una esenzione dal regime sanzionatorio. Durante il faccia a faccia, Abe avrebbe dichiarato a Rohani che il contributo costruttivo dell’Iran è indispensabile per garantire la stabilità del Medio Oriente. (segue) (Was)