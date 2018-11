Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La temporanea revoca del regime sanzionatorio statunitense, dopo l’accordo sul nucleare iraniano, non ha comportato una variazione significativa delle importazioni giapponesi, che sono anzi calate in misura significativa nell’arco dell’ultimo decennio. Tokyo acquistava da Tehran una quota più o meno analoga del proprio fabbisogno petrolifero già durante l’amministrazione del presidente Obama e negli anni precedenti, grazie a una esenzione concessa da Washington al suo alleato asiatico. L’embargo totale dell’amministrazione Trump, dunque, per Tokyo significherebbe soprattutto la perdita di un fornitore fidato, con cui il Giappone ha edificato nel corso di decenni relazioni relativamente amichevoli. Per il Giappone la situazione pone un dilemma di natura soprattutto politica, e lo dimostra la posizione ondivaga assunta in questi mesi dal premier Shinzo Abe: il primo ministro giapponese ha espresso il sostegno del Giappone all’accordo sul nucleare iraniano, ma al contempo ha ammesso di comprendere e condividere le perplessità di Washington in merito all’intesa. (segue) (Was)