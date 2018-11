Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Corea del Sud, l’impatto dell’embargo statunitense si preannuncia ben più significativo. Seul, il quinto maggiore importatore mondiale di greggio, ha aumentato di percentuali a due cifre le importazioni di petrolio iraniano alla fine dello scorso anno, contribuendo in misura importante al recupero delle quote di mercato perdute da Teheran per effetto delle sanzioni internazionali al suo programma nucleare. La Corea del Sud acquista dall’Iran soprattutto petrolio ultraleggero (condensato), ma i dati forniti dal governo di Seul non contengono alcun dettaglio in merito alle tipologie di greggio importate. Tra novembre dello scorso anno e lo scorso aprile, Seul ha importato in media oltre 310mila barili giornalieri di petrolio iraniano, con picchi di 377.059 barili giornalieri: un dato inferiore soltanto a quelli di Cina e India. (segue) (Was)