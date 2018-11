Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (8)

- Un funzionario anonimo del ministero dell’Economia sudcoreano ha dichiarato due mesi fa alla stampa nazionale che Seul sta negoziando con gli Usa nel tentativo di ottenere una nuova esenzione. “Siamo nella stessa posizione del Giappone”, ha dichiarato la fonte sudcoreana. “Stiamo conducendo colloqui con gli Stati Uniti e continueremo a negoziare per ottenere una esenzione”. Per Seul, però, lo scenario che si profila a partire da novembre crea grattacapi di natura economica aggiuntivi. Il petrolio ultraleggero iraniano è il “carburante” fondamentale” del settore petrolchimico di Seul; negli ultimi mesi il timore di sanzioni Usa ha già spinto raffinatori sudcoreani come Sk Innovation Co., Hanwa Total Petrolchemical Co. E Hyundai Oilbank Co. A ridurre le importazioni di quella risorsa optando per una alternativa che però è più costosa, la nafta. Ciò non fa che gravare ulteriormente sulla bilancia commerciale sudcoreana, già sotto forte stress per il recente aumento dei prezzi globali dell’energia. (segue) (Was)