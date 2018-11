Energia: gli Usa esentano Giappone e sette altri paesi dalle sanzioni sul petrolio iraniano (9)

- C’è infine la Cina, per cui l’annuncio dell’embargo statunitense si inserisce nel contesto dello scontro strategico già in atto tra Washington e Pechino sul fronte commerciale e geopolitico. Almeno per ora, Pechino pare intenzionata a sfidare apertamente la richiesta degli Usa a tutti i paesi di interrompere le importazioni di petrolio iraniano entro il prossimo 4 novembre. “La Cina e l’Iran sono paesi amici”, ha dichiarato a giugno il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang. “Manteniamo scambi ordinari e una cooperazione basata sui rispettivi obblighi nel contesto del diritto internazionale, inclusi i campi dell’economia, del commercio e dell’energia. Tutto questo è del tutto incontestabile”, ha dichiarato il portavoce. La Cina è di gran lunga il primo importatore mondiale di petrolio iraniano, con una media giornaliera di circa 650mila barili giornalieri tra novembre 2017 e aprile di quest’anno, stando ai dati compilati da “Bloomberg”. (segue) (Was)