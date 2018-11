Cina-Usa: vicepresidente Wang, Pechino “pronta a lavorare con gli Usa” sul commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente cinese, Wang Qishan, ha dichiarato oggi che Pechino è pronta a lavorare con gli Stati Uniti per lenire le tensioni commerciali intensificatesi nei mesi scorsi. Intervenuto al Bloomberg New Economy Forum in corso a Singapore, Wang ha spiegato che la Cina “è pronta a intraprendere discussioni con gli Stati Uniti sulle questioni di comune interesse, e a lavorare per una soluzione sul commercio accettabile per entrambe le parti”. “Il mondo – ha aggiunto il vicepresidente – affronta oggi problemi di grande portata che richiedono una stretta cooperazione tra Cina e Stati Uniti. E’ nostra ferma convinzione che Cina e Stati Uniti guadagneranno entrambi dalla cooperazione, e saranno entrambi danneggiati da un confronto”. Wang, il braccio destro del presidente cinese Xi Jinping, è noto per le sue capacità di gestione delle crisi, e sin dalla sua nomina a vicepresidente, lo scorso marzo, è stato al centro del conflitto commerciale tra le due maggiori potenze mondiali. I segnali di distensione inviato dal vicepresidente cinese seguono quelli pronunciati ieri dal presidente Xi. (segue) (Cip)