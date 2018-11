Cina-Usa: vicepresidente Wang, Pechino “pronta a lavorare con gli Usa” sul commercio (8)

- Xi ha voluto fornire anche rassicurazioni riguardo la tenuta dell’economia cinese, che secondo il presidente è vasta e solida a sufficienza per far fronte a qualunque turbolenza. Xi ha ammesso, come già aveva fatto nei giorni scorsi, che Pechino “incertezze crescenti”. Tuttavia, ha aggiunto il presidente, la prima Economia asiatica “è un oceano, non uno stagno”. “Ci sono momenti nei quali il mare è calmo, e altri in cui è agitato da tempeste e correnti. Le tempeste possono sconvolgere uno stagno, ma non il mare”, ha affermato il capo di Stato cinese. “Il mare non è cancellato da tempeste o correnti, per quanto numerose. Dopo oltre 5 mila anni di difficoltà e fatiche, la Cina è ancora qui, e rimarrà qui in futuro”, ha affermato Xi. L’idea che la Cina possa assorbire qualunque shock esterno in virtù delle mere dimensioni della sua economia è stata espressa in diverse occasioni dal presidente Xi nelle ultime settimane, durante le quali il presidente cinese ha anche esortato il paese a conseguire una maggiore “autosufficienza”. Nel terzo trimestre del 2018 l’economia cinese è cresciuta del 6,5 per cento, ai minimi dall’inizio del 2009; un ulteriore rallentamento è probabile nei prossimi mesi, per effetto delle ostilità commerciali con gli Usa. (segue) (Cip)