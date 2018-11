Stati Uniti-Bulgaria: incontro tra segretario Pompeo e ministro Esteri Zaharieva su forze armate e sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha incontrato ieri il ministro degli Esteri bulgaro Ekaterina Zaharieva con la quale ha discusso dei piani del governo di Sofia di ammodernamento delle Forze armate e di sicurezza energetica. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato. "I due hanno discusso dell'importanza delle relazioni bilaterali Usa-Bulgaria, dei piani di Sofia di modernizzare le proprie forze armate e della diversificazione energetica come priorità della sicurezza energetica europea", ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato, Heather Nauert. "(I due) Hanno anche discusso di questioni globali come il programma iraniano sui missili balistici, l'importanza di mantenere le sanzioni sulla Russia e il comune interesse nel promuovere stabilità, sicurezza e prosperità per i paesi dei Balcani occidentali", conclude Nauert.(Was)