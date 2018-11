Stati Uniti: immigrazione, amministrazione Trump chiede nuovo intervento della Corte suprema su Daca

- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto lunedì alla Corte Suprema di intervenire in diversi casi per far terminare il programma Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) che protegge dai rimpatri gli immigrati irregolari arrivati negli Usa da bambini, i cosiddetti “Dreamers”. La mossa arriva alla vigilia delle elezioni di metà mandato di oggi, 6 novembre, e dopo settimane di infuocate dichiarazioni sull'immigrazione da parte de presidente, Donald Trump. Lo scorso febbraio la Corte suprema statunitense aveva rigettato all’unanimità il ricorso dell’amministrazione Usa che chiedeva la veloce cancellazione del programma Daca. Il ricorso era stato presentato dal dipartimento di Giustizia nel tentativo di scavalcare i procedimenti ancora non conclusi presso le Corti di rango inferiore. Il programma Daca è una misura messa in atto nel 2012 dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama che prevede la possibilità di iscriversi al programma per chi è arrivato nel paese quando aveva meno di 16 anni. Tra i requisiti, occorre non avere precedenti penali e dimostrare di frequentare un corso di studi. Da quando è stato istituito, il Daca è stato utilizzato da circa 800 mila giovani immigrati. (Was)