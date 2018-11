Ghana-Italia: Salvini incontra presidente Akufo-Addo ad Accra, “Italia vuole investire in sviluppo dell’Africa” (3)

- La scorsa settimana il vicepremier aveva annunciato la sua visita in Ghana nel corso di una diretta Facebook dalla capitale del Qatar, Doha, dove si trovava in visita per incontrare le autorità dell’emirato e partecipare alla 12ma Fiera internazionale sulla sicurezza organizzata al Doha Exhibition Convention Centre. In quel frangente Salvini aveva dichiarato che, in occasione della sua visita in Ghana, grazie a fondi italiani, qatarioti ed europei, “partirà il primo grande progetto di sviluppo con un contratto tra governo italiano e ghanese per bloccare a monte l’immigrazione”. (Res)