Iran: al via sanzioni Usa mentre l'Ue cerca una soluzione alternativa per preservare accordo

- Mentre entrano in vigore le nuove sanzioni statunitensi contro l'Iran, dopo quelle imposte a inizio agosto, i funzionari europei devono ancora trovare una soluzione per poter aggirare le sanzioni e continuare a fare fede all'accordo nucleare del 2015 senza inimicarsi l'amministrazione Usa. Lo scrive il quotidiano statunitense “New York Times” che sottolinea come gli europei considerino l'accordo iraniano cruciale per i loro interessi nazionali anche se non sono riusciti a mettere in atto un meccanismo per eludere le sanzioni. Inoltre la posizione europea si è complicata ulteriormente dopo che la Danimarca ha accusato il governo iraniano di aver tentato di assassinare un attivista del Movimento lotta araba per la liberazione di Ahvaz (Asmla) che vive lì. Da quando l'amministrazione Trump ha annunciato il ritiro dall'accordo nucleare iraniano, risultato della diplomazia dell'ex presidente Barack Obama, gli Stati Uniti hanno ripristinato le sanzioni contro Teheran contro il parare dei principali paesi europei che, nel tentativo di preservare l'accordo nucleare, stanno cercando di creare un meccanismo di pagamento alternativo che aggirerebbe il sistema bancario dominato dagli statunitensi e le nuove sanzioni di Washington. (segue) (Was)