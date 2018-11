Cile-Francia: presidente Pinera intercede con Macron per estradizione ex terrorista Salamanca dopo concessione asilo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pinera ha rivelato che è stato lo stesso presidente Macron a comunicargli la decisione dell'organismo indipendente dello Stato francese in materia di rifugiati chiarendo che la competenza in materia spetta solo alla Ofpra. Ad ogni modo Pinera ha annunciato che invierà una richiesta direttamente a Macron per sollecitare che "si applichi il trattato di estradizione che abbiamo i due paesi affinché Salamanca possa scontare la sua pena in Cile". La decisione della Ofpra, afferma il quotidiano "La Tercera", interferisce con la richiesta di estradizione ufficiale già emessa da parte della Corte suprema cilena che dev'essere sottoposta a revisione da parte della Corte d'appello di Parigi il prossimo 12 dicembre. (segue) (Abu)