Usa-Corea del Nord: segretario di Stato Pompeo incontrerà giovedì Kim Yong-chol a New York

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, incontrerà giovedì, 8 novembre, il suo principale interlocutore nordcoreano, il vicepresidente del Partito del lavoro nordcoreano Kim Yong-chol. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dal dipartimento di Stato. "Il segretario Pompeo si recherà a New York City con il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, per incontrare il vicepresidente del Partito del lavoro nordcoreano Kim Yong-chol l'8 novembre", si legge nella nota. Venerdì scorso Pyongyang aveva avvertito che potrebbe valutare il ripristino della sua politica di doppio sviluppo economico e nucleare, se gli Usa non risponderanno in maniera favorevole e concreta ai passi sinora intrapresi dal Nord per la denuclearizzazione. Washington e Pyongyang stanno lavorando all’organizzazione del secondo summit tra i rispettivi leader, Donald Trump e Kim Jong-un. (Was)