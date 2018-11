Stati Uniti-Cina: venerdì Pompeo e Mattis incontrano omologhi cinesi per vertice su questioni diplomatiche e di sicurezza

- I dipartimenti di Stato e Difesa degli Stati Uniti terranno un secondo incontro diplomatico con la Cina su sicurezza e cooperazione venerdì 9 novembre, a Washington. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato in una nota ai media. "Il Dipartimento di Stato e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno annunciato oggi (ieri) che il secondo Dialogo diplomatico e di sicurezza Usa-Cina (D&SD) si terrà a Washington il 9 novembre 2018". Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il segretario alla Difesa, James Mattis, incontreranno il direttore della Commissione centrale per gli Affari esteri cinese Yang Jiechi e il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese Xi Jinping hanno lanciato questa struttura negoziale nel 2017 nella residenza della Florida di Trump, a Mar-a-Lago, per espandere la cooperazione e ridurre le divergenze su questioni diplomatiche e di sicurezza chiave, scrive il Dipartimento di Stato. (segue) (Was)