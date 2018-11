Stati Uniti-Cina: venerdì Pompeo e Mattis incontrano omologhi cinesi per vertice su questioni diplomatiche e di sicurezza (2)

- La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva dichiarato che i negoziati commerciali tra Usa e Cina stavano procedendo bene e che le due parti si stanno avvicinando al raggiungimento di un accordo. "Abbiamo avuto ottime discussioni con la Cina, ci stiamo avvicinando per fare qualcosa, vogliono davvero fare un accordo", ha detto Trump ai giornalisti. "Sono stati fatti molti progressi”, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump ha anche ribadito che avrebbe discusso la questione commerciale durante l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping al summit del G-20 in Argentina, alla fine di novembre. (Was)