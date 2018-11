Legge di bilancio: Tria, con la Commissione Ue né scontro né compromesso

- Non c'è né scontro né compromesso tra l'Italia e la Commissione europea. Lo ha detto al termine dei lavori dell'Eurogruppo il ministro dell'Economia Giovanni Tria. "Il compromesso non doveva essere con l'Eurogruppo. All'Eurogruppo ho spiegato la manovra, i dati, la strategia. Il dialogo sarà con la Commissione che è il nostro interlocutore in questa fase. Risponderemo entro i termini prestabiliti, quindi non c'è né scontro né compromesso". Tria ha spiegato che "l'Eurogruppo ha invitato a continuare il dialogo con la Commissione", ma che "la manovra non cambia" ha aggiunto. "Stiamo discutendo. Dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13", ha affermato Tria. Il ministro ha poi aggiunto che secondo il governo "il debito scenderà nei tre anni di oltre 4 punti percentuali", mentre per quanto riguarda lo spread ha ribadito: "Speriamo che possa scendere quando la nostra strategia verrà meglio compresa e magari dopo il dialogo con la Commissione". (Beb)