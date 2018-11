Stati Uniti: spot repubblicano contro migranti bloccato da Facebook, Cnn, Nbc e Fox

- Dopo la decisione dell'emittente statunitense “Cnn” di non trasmettere uno spot repubblicano contro i migranti, precedentemente definito "razzista", anche altre reti come “Nbc”, “Fox News” e Facebook hanno deciso di bloccarne la diffusione. Il controverso spot lega il viaggio di migliaia di migranti in fuga dal Centro America a Luis Bracamontes, un immigrato senza documenti condannato nel 2014 per aver ucciso due agenti di polizia di Sacramento. L'annuncio, di 30 secondi, presenta le immagini di Bracamontes a quelle della carovana di migranti che dal Centro America si sta spostando verso gli Stati Uniti. "Ferma la carovana. Vota (il partito) Repubblicano", conclude l'annuncio che fa riferimento alle elezioni di metà mandato di martedì, 6 novembre. Trump ha più volte parlato di “invasione”, e di “emergenza nazionale” riferendosi ai migranti in marcia verso il confine statunitense, dove il presidente ha deciso di schierare fino a 15mila soldati. Lunedì il presidente Trump ha risposto alle critiche dello spot, da molti considerato offensivo, dicendo che "molte cose sono offensive". "Un sacco di cose sono offensive", ha detto il presidente a un giornalista che incalzava sull'argomento. "Le tue domande sono offensive molte volte quindi, lo sai", ha esclamato Trump. (Was)