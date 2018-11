Iran: al via sanzioni Usa mentre l'Ue cerca una soluzione alternativa per preservare accordo (2)

- Ma gli europei hanno difficoltà ad istituire il cosiddetto “veicolo per scopi speciali” per gestire transazioni che coinvolgono petrolio iraniano e merci europee senza transazioni finanziarie esplicite. Infatti finora nessun paese europeo ha accettato di procedere in questo modo per timore di rappresaglie Usa. Secondo i funzionari europei – scrive il “Nyt” - è realistico pensare di preservare dal 20 percento al 30 percento degli scambi esistenti con l'Iran, dato che le grandi aziende europee con legami con gli Stati Uniti hanno già lasciato l'Iran o sono in procinto di farlo per evitare le sanzioni. Per questo motivo oggi il rappresentante speciale Usa per l'Iran, Brian Hook, parlando ai giornalisti, ha ribadito come l’Unione europea e altri partner dell’Iran devono decidere se vogliono avere rapporti commerciali con “il regime di Teheran” oppure con gli Stati Uniti. Rispondendo ad una domanda dei tentativi dell’Unione europea di trovare modalità per aggirare le sanzioni e proteggere le aziende che commerciano con l’Iran attraverso il cosiddetto Special Purpose Vehicle (Spv), Hook ha sottolineato che i paesi e le aziende europee devono scegliere se conviene commerciare con un “regime” che diffonde il terrorismo nel mondo e che ha alti rischi oppure lavorare con gli Stati Uniti. (segue) (Was)