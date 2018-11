Iran: al via sanzioni Usa mentre l'Ue cerca una soluzione alternativa per preservare accordo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario Usa ha citato come esempio dell’atteggiamento ambiguo di Teheran i tentativi dell’intelligence iraniana di compiere omicidi mirati di dissidenti in suolo europeo, come denunciato di recente dalla Danimarca. “Noi pensiamo che sia nell’interesse dell’Europa e importante per l’Unione europea avviare azioni contro l’Iran”, ha osservato Hook, ricordando come Teheran utilizzi le entrate della sua economia per sviluppare il suo programma missilistico e sostenere gruppi armati attivi in Siria, Iraq, Yemen e Libano. “Se sei un'importante compagnia europea e devi scegliere tra fare affari negli Stati Uniti o in Iran, sarà la decisione più rapida che tu abbia mai assunto come manager", ha dichiarato Hook. (segue) (Was)