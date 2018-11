Imprese: Amazon progetta di costruire nuovo quartier generale HQ2 in due città

- Il colosso statunitense Amazon prevede di costruire il suo secondo quartier generale in due città piuttosto che in una sola. Lo riferisce il quotidiano “Wall Street Journal” che cita una persona a conoscenza del piano, dettato secondo la fonte dalla necessità di reclutare un numero sufficiente di talenti tecnologici e di sostenere al meglio la crescita della società. Dietro la decisione di costruire in due diverse città HQ2 – che si aggiungerà alla sede della compagnia a Seattle – anche la possibilità di poter meglio far fronte ai potenziali problemi legati alle abitazioni e al trasporto per decine di migliaia di nuovi lavoratori. Amazon HQ2 è stato descritto dalla società come un investimento da 5 miliardi di dollari, con circa 50.000 nuovi posti di lavoro. Secondo il “Wsj” tra le città in pole position per aggiudicarsi la nuova sede, seppur dimezzata, ci sono Crystal City in Virginia, Dallas e New York City. (Was)