Cile-Francia: presidente Pinera intercede con Macron per estradizione ex terrorista Salamanca dopo concessione asilo politico

- Il presidente cileno Sebastian Pinera invierò una richiesta ufficiale all'amologo francese Emmanuel Macron per l'applicazione del trattato bilaterale di estradizione nei confronti di Ricardo Palma Salamanca, ex guerrigliero del "Frente Patriotico manuel Rodriguez" (Fpmr), già condannato per l'omicidio del senatore Jaime Guzman commesso nel 1991. Lo ha annunciato lo stesso Pinera nel corso di un suo intervento ad un programma televisivo della rete "Tvn" in risposta alla decisione dell'Ufficio per la protezione dei rifugiati e gli apatridi di Francia (Ofpra) di concedere l'asilo e il diritto di cittadinanza al latitante cileno e alla sua famiglia. (segue) (Abu)