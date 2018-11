Cile-Francia: presidente Pinera intercede con Macron per estradizione ex terrorista Salamanca dopo concessione asilo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'organismo oltre a riconoscere per Salamanca e la sua famiglia il diritto ad un impiego, ad un'abitazione e alle prestazioni del sistema di salute pubblico e di quello educativo, attiva il "principio di non restituzione", che ne impedisce di fatto l'espulsione. Il governo cileno, sostiene sempre "La Tercera" ha quindi messo in atto una "intensa agenda destinata a ottenere la revoca della decisione dell'Ofpra e la portavoce dell'esecutivo Cecilia Perez ha confermato che verranno fatti "tutti gli sforzi" affinché Salamanca compia la condanna in Cile. Il governo non esclude inoltre la consegna di una "nota di protesta" all'ambasciata francese in Cile. (segue) (Abu)