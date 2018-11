Cile-Francia: presidente Pinera intercede con Macron per estradizione ex terrorista Salamanca dopo concessione asilo politico (4)

- Riguardo le possibilità concrete di ottenere l'estradizione, gli stessi legali della famiglia Guzman considerano che siano scarse. "Non a caso Salamanca ha scelto la Francia dove tradizionalmente vengono rigettate le richieste di estradizione" ha dichiarato l'avvocato dei familiari della vittima. L'ex terrorista del Fpmr è latitante fin dal 1996 quando, con l'aiuto di complici, riuscì a fuggire in elicottero dal carcere di massima sicurezza di Santiago. Successivamente se ne erano perse le tracce fino al 2017, quando fuggì dal Messico, dove viveva in clandestinità, a Parigi dove venne arrestato. Grazie alla consulenza dell'esperto avvocato francese Jean-Pierre Mignard, Salamanca ha potuto quindi recuperare la libertà e avviare la richiesta di asilo che è stata accolta la settimana scorsa. (Abu)