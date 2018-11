Energia: Stati Uniti, voto di midterm mette a rischio il boom dello scisto nel Colorado

- La fiorente industria petrolifera del Colorado potrebbe ricevere un duro colpo dal voto di midterm espresso dagli elettori preoccupati per gli effetti collaterali del boom dello scisto statunitense. I cittadini del Colorado sono infatti chiamati a votare una petizione popolare, conosciuta come “Proposition 112”, che chiede di vietare alle compagnie petrolifere e del gas di perforare qualsiasi pozzo entro i 2.500 piedi da edifici occupati, fonti d'acqua e altre aree "vulnerabili" per i timori legati alla sicurezza e all'ambiente. Se approvata, l'iniziativa elettorale bloccherebbe le future perforazione nel blocco Denver-Julesburg, in Colorado, uno dei maggiori stati produttori di petrolio. "L'impatto a lungo termine della Proposition 112 sull'industria petrolifera e del gas del Colorado sarebbe drammatico", ha scritto Artem Abramov, capo della ricerca sugli scisti di Rystad Energy, in un recente rapporto e citato dall'emittente “Cnn”. Gran parte delle terre del Colorado sono detenute da compagnie petrolifere come Anadarko Petroleum e Noble Energy, e potrebbero improvvisamente diventare off limits per nuove trivellazioni. (Was)