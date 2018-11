Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro punto polemico evidenziato dai legali delle vittime è l'ammissione a quattro mesi dalla scomparsa che effettivamente il sottomarino stava svolgendo una missione di spionaggio ed esercitazioni di tipo bellico, una constatazione confermata secondo i legali dalla presenza a bordo di un membro del controspionaggio, l'agente Enrique Castillo. D'altra parte, il governo non si è mai espresso sul controverso rapporto interno che ha poi portato alla sospensione e al ritiro di sette ammiragli della Marina. Il ministro della Difesa Oscar Aguad, avrebbe dovuto ratificare o smentire entro i primi di marzo il rapporto presentato dall'ex capo di Stato maggiore della Marina, l'ammiraglio ritirato Marcelo Srur, ma fino ad ora non è stata ancora presa "nessuna decisione", ha dichiarato un Il portavoce del governo. In quel documento, Srur accusava l'ammiraglio Luis Lopez Mazzeo e il capitano di sottomarino Claudio Villamide, di aver "rischiato le truppe" e di "negligenza" per aver consentito al San Juan di salpare nonostante il fatto che non fosse tecnicamente in condizioni idonee. (segue) (Abu)