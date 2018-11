Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (14)

- La marina argentina aveva riconosciuto per la prima volta il 23 novembre la possibilità che si fosse verificata un'esplosione all'interno del sommergibile. In base a quanto affermato dal portavoce Balbi, un "evento idro-acustico anomalo, singolare, corto, violento e non nucleare, compatibile con una esplosione" era stato registrato mercoledì 15 novembre alle 10:51 dall'Organizzazione di controllo dei Test nucleari, della quale fa parte l'esperto argentino Rafael Grossi. Era stato proprio l'esperto argentino, che attualmente riveste l'incarico di ambasciatore in Austria, a recapitare alle autorità militari i risultati delle analisi sull'evento idro-acustico in questione svolte dall'organizzazione. (segue) (Abu)