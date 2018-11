Stati Uniti: elezioni metà mandato, i cinque possibili scenari dopo il voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto scenario vede i repubblicani salvare la maggioranza alla Camera e guadagnare terreno al Senato, cosa che richiederebbe una vittoria del Gop in quelle sfide più in bilico grazie ad un crescente entusiasmo attorno alla strategia utilizzata da Trump sull'immigrazione. In questo caso il Nevada o addirittura l'Arizona potrebbero restare sotto il controllo del Gop, insieme a stati come la Florida, l'Indiana, il Missouri e il Montana. L'ultimo scenario è quello definito “jolly”, nel quale accade qualcosa di totalmente inaspettato: con il Gop che mantiene la Camera ma perde il Senato, o con i democratici che si prendono la Camera, ma i repubblicani che vincono alcuni seggi al Senato. Oppure i democratici vincono in Tennessee e/o in Texas, ma perdono in stati apparentemente più facili. Gli esiti, anche in questi casi, porterebbe comunque uno scossone negli Stati Uniti. (segue) (Was)