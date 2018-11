Cile: rallenta la crescita a settembre, attività economica al +2,3 per cento ma in calo rispetto ad agosto (3)

- In un comunicato ufficiale l'entità monetaria spiegava i motivi della decisione affermando che "lo stimolo monetario deve essere ridotto per assicurare che le prospettive di inflazione si mantengano all'interno dei parametri prefissati". Nello stesso comunicato la Bcc ribadiva che l'obiettivo "è quello di convergere ad un livello neutrale entro il 2020" attraverso un processo "graduale e prudente". In questo modo l'istituto emissore aveva posto fine ad un ciclo espansivo iniziato a gennaio del 2017 che aveva portato ad una progressiva riduzione del Tasso ufficiale di sconto dal 3,5 al 2,5 per cento. Tra le motivazioni addotte circa uno scenario di maggior pressione inflazionaria, la Bcc segnala il "maggior dinamismo del mercato del lavoro e dei salari", anche se riconosce che le previsioni sull'indice dei prezzi per il 2019 rimangono al livello previsto del 3 per cento mentre appaiono tendenze contrattive nel secondo semestre derivate dalla volatilità dei mercati e dalla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. (segue) (Abu)