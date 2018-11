Cile: rallenta la crescita a settembre, attività economica al +2,3 per cento ma in calo rispetto ad agosto (4)

- Lo scenario recessivo internazionale aveva fatto pensare agli analisti la possibilità che questo aumento dei tassi ampiamente annunciato dalla Bcc venisse posticipato perlomeno di un trimestre e che in seno alla Bcc si analizzasse la possibilità di rivedere gli obiettivi di politica monetaria fissati ad inizio anno. L'alternativa sarebbe stata quella di posticipare l'aumento successivamente al primo trimestre del 2019 in previsione di una nuova accelerazione dell'attività. Attualmente l'inflazione prevista per il 2018 si attesta al 2 per cento, ciò che è indizio di una stagnazione della domanda interna. Oltre a questo gli indicatori ufficiali confermano l'inizio di un rallentamento della crescita tra luglio e agosto al 3,3 per cento, livello che verrebbe confermato anche sul mese di settembre per il quale è previsto un indice del 3 per cento. (segue) (Abu)