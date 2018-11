Ghana-Italia: Salvini incontra presidente Akufo-Addo ad Accra, “Italia vuole investire in sviluppo dell’Africa”

- Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha incontrato oggi ad Accra il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, con il quale ha avuto un “dialogo davvero cordiale, utile e costruttivo”. Lo ha scritto lo stesso Salvini in un post pubblicato su Facebook. “Da parte dell'Italia c'è l'interesse a investire in questo paese per creare competenze e ricchezza, formando giovani talenti e favorendo lo sviluppo dell'imprenditoria locale. L'obiettivo comune è fermare le partenze indiscriminate verso l'Europa e sostenere il vero sviluppo dell'Africa: ognuno dovrebbe avere il diritto di vivere e lavorare nella propria patria e costruirne il futuro”, ha affermato Salvini. (segue) (Res)