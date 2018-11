Uruguay: sicurezza G20, governo chiede autorizzazione ingresso forze armate Usa per appoggio logistico

- Il governo di Tabaré Vazquez ha inviato al parlamento un progetto legge chiedendo un'autorizzazione urgente per l'ingresso in territorio uruguaiano delle Forze armate statunitensi. Si tratta, informa oggi il quotidiano "El Pais", di truppe e mezzi aerei con compiti di appoggio e logistica alla missione destinata a garantire la sicurezza del presidente Usa, Donald Trump, in occasione della sua partecipazione al summit del G20 che si terrà sulla sponda opposta del Rio de la Plata, nella vicina Buenos Aires, il 30 novembre ed il 1 dicembre. La commissione difesa della Camera si riunisce oggi per esaminare il progetto inviato dal governo ed è probabile anche la partecipazione del ministro della Difesa, Jorge Menendez. Sebbene il progetto per l'ingresso in territorio nazionale di 800 effettivi e 8 aerei delle Forze armate Usa non sia ancora stato dibattuto in seduta così come detta la Costituzione, alcuni esponenti dell'opposizione sia di sinistra che di destra hanno già manifestato la loro contrarietà alla presenza militare statunitense. (segue) (Abu)