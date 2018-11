Uruguay: sicurezza G20, governo chiede autorizzazione ingresso forze armate Usa per appoggio logistico (2)

- "È in arrivo un'invasione yankee", ha dichiarato il deputato del partito di sinistra "Unità popolare", Eduardo Rubio, che ha già dichiarato che voterà contro l'autorizzazione. Allo stesso modo il senatore nazionalista e presidente della Commissione difesa della Camera alta, Javier Garcia, ha anticipato il suo voto contrario, sostenendo che il progetto presentato consente al governo autorizzare la presenza anche di altre forze militari straniere. Mentre il governo uruguaiano è alle prese con questioni legate all'appoggio logistico, quello argentino di Mauricio Macri deve fare fronte a un ingente dispositivo di sicurezza in un contesto di forte recessione economica che ha spinto il governo ad attuare un consistente piano di tagli alle spese della Difesa con l'obiettivo di raggiungere il "deficit zero" nel 2019. (segue) (Abu)