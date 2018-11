Uruguay: sicurezza G20, governo chiede autorizzazione ingresso forze armate Usa per appoggio logistico (3)

- Lo scorso maggio il ministro della Difesa, Oscar Aguad, aveva ordinato la sospensione di tutti gli ordini di acquisto di forniture militari che non avessero attinenza con le necessità operative e di difesa legate al summit presidenziale del G20 che si terrà a Buenos Aires il 30 novembre ed il 1 dicembre. Per le esigenze del summit si procederà comunque all'acquisto alla Francia di 5 aerei "Super Etendard" per 12 milioni di euro, di equipaggiamento "Nbc" di protezione da attacchi nucleari, batteriologici e chimici, di sistemi di difesa aerea a bassa copertura tipo Saab Rbs-70 Ng di fabbricazione svedese e l'aggiornamento dei cacciabombardieri Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk già in dotazione. Rimarranno invece in sospeso le trattative avviate nei mesi scorsi per l'acquisto di materiale militare alla Cina (veicoli di trasporto militare per 30 milioni di dollari), alla Francia (4 navi di pattugliamento "Offshore Patrol Vessel" Gowind della compagnia Naval Group per 300 milioni di euro) e ad Israele (12 cacciabombardieri di fabbricazione israeliana modello "Kfir"). (Abu)