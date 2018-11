Iran: al via sanzioni Usa mentre l'Ue cerca una soluzione alternativa per preservare accordo (4)

- Regno Unito, Francia, Germania e Unione Europea hanno condannato le sanzioni degli Stati Uniti contro Teheran e lo scorso 2 novembre hanno diffuso una dichiarazione congiunta firmata dall’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e dai ministri degli Esteri dei tre paesi firmatari dell’accordo sul nucleare, rispettivamente Jeremy Hunt, Jean Yves-Le Drian ed Heiko Maas, e dai ministri delle Finanze. Nella dichiarazione congiunta i tre paesi hanno sottolineato che l’accordo sul nucleare iraniano è “un elemento chiave dell'architettura globale di non proliferazione nucleare e della diplomazia multilaterale, approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza dell'Onu attraverso la risoluzione 2231, ed è fondamentale per la sicurezza dell'Europa, della regione e del mondo intero”. (Was)