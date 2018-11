Energia: Paraguay, governo indice gara d'appalto da 30 milioni di dollari per rinnovamento rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha avviato il processo di appalto per l'acquisto e il montaggio di circa 2000 trasformatori nel quadro del programma di rinnovamento e mantenimento delle infrastrutture della rete elettrica sottoscritto dall'amministrazione nazionale dell'elettricità (Ande). L'installazione dei nuovi trasformatori, segnala l'Agenzia di stampa ufficiale "Ip", beneficerà circa 350 mila utenti della rete in tutto il paese mentre l'acquisto e l'esecuzione del programma richiede finanziamenti per circa 30 milioni di dollari a carico dell'Ente "Itaipù Binacional". Alla gara, divisa in due parti, una per l'acquisto degli apparecchi e l'altra per il montaggio, potranno partecipare imprese e consorzi legalmente costituiti in Paraguay e la presentazione delle offerte è prevista per il prossimo 3 dicembre. Il primo bando, è quello per l'acquisizione dei 3000 trasformatori del tipo trifase da 100 Kva, mentre il secondo bando è quello per la loro installazione nelle zone di Assunzione e dei dipartimenti Central ed Alto Paranà. (Abu)