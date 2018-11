Anas: chiusura temporanea statale 394 per rimozione alberi caduti (3)

- (segue) Anas comunica in una nota la riapertura al transito su entrambe le corsie lungo la statale 394 'del Verbano Orientale' a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, che era stata temporaneamente chiusa al traffico per la rimozione di alcuni alberi caduti per il maltempo.(com)