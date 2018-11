Rai: Morelli (Lega), Motta direttore del centro di produzione Milano conferma volontà di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino "un nuovo passo avanti per il rilancio della sede del Centro di Produzione Rai di Milano è stato fatto oggi con la nomina di Enrico Motta a direttore". Lo ha dichiarato in una nota il responsabile comunicazione della Lega. "Da subito abbiamo dichiarato la volontà di impegnarci su Milano e su tutti i centri di produzione e sedi regionali e questa nomina è una conferma che stiamo lavorando per ottenere il risultato in tempi rapidi. Buon lavoro a Motta al quale auguro anche di aver molto da lavorare perché significherebbe che Rai Milano possa tornare ai fasti di un tempo valorizzando le professionalità e dando spazio alla nostra città sul servizio pubblico", ha concluso. (Rem)