Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa alla conferenza stampa “Ostia tardoantica: il lusso in tempo di crisi”.Parco Archeologico di Ostia Antica – Antiquarium, via dei Romagnoli, 717 (ore 16:30)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa alla terza tappa, ad Amburgo, del viaggio didattico formativo “Roma Città della Memoria: Leggi Razziali, Deportazione, Shoah, Resistenza, Liberazione”. Visita al Campo di Neuengamme. (ore 10:45). Visita alla ex scuola amburghese di Bullenhuser Damm e cerimonia in ricordo dei 20 bambini uccisi tra i quali Sergio de Simone, cugino delle sopravvissute Tatiana e Andra Bucci. (ore 12)REGIONE- L’ assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa al convegno dal titolo: ‘Parola d’ordine Ricerca’.Istituto Pasteur Italia – via Regina Elena 291 (ore 10:30) (segue) (Com)