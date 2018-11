Gli appuntamenti di domani (2)

- VARIE- Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale.Palazzo Valentini, via IV Novembre n. 119/A (ore 9:30)- Presentazione 2° rapporto annuale osservatorio farmaci orfani “impatto e governance delle malattie rare e dei farmaci orfani”, promossa dalla vice presidente del Senato Paola Taverna in collaborazione con Ossfor.Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia 29 (ore 9:30)- Presentazione del primo Codice di Condotta Privacy per gli studi di amministrazione condominiale, che vede l’Anammi capofila del progetto. Durante l’incontro, saranno approfondite le principali tematiche del trattamento dei dati personali in ambito condominiale.Centro Congressi Frentani, via Frentani, 4 (ore 9:30)- Tavola Rotonda: "Muoversi tra pubblico e privato nel Lazio. Il trasporto pubblico nell'epoca delle Liberalizzazioni". Al dibattito, organizzato dal Segretario Regionale Ugl Autoferrotranvieri, Lucio Valeri, parteciperanno illustri ospiti: i consiglieri comunali Maurizio Politi e Andrea De Priamo, il consigliere regionale Chiara Colosimo, ed il senatore William De Vecchis. Contribuirà al dibattito il Segretario Nazionale Ugl Taxi, Alessandro Genovese. Porteranno i saluti il Segretario Utl Roma, Ermenegildo Rossi ed il Segretario Ur Lazio,Armando Valiani. A conclusione di questo momento di riflessione sul trasporto, nella sua articolazione regionale, alla luce anche della prossima tornata referendaria dell'11 novembre, che chiamerà i cittadini romani ad esprimersi sulla liberalizzazione del trasportopubblico locale, interverrà il Segretario Nazionale Ugl Autoferrotranvieri, Fabio Milloch.Hotel Villa Eur, piazza M. Champagnat, 2 (ore 10) (segue) (Com)