Gli appuntamenti di domani (3)

- VARIE- In occasione della Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo l’Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti dedicherà la giornata al tema “Scienza è progresso: un diritto dell’umanità”, promuovendo un dibattito finalizzato a ribadire l’importanza dei progressi scientifici per garantire il diritto alla salute di tutti.Nell’ambito dell’evento verrà inoltre lanciata la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Parola d’ordine ricerca”.Istituto Pasteur Italia, viale Regina Elena, 291 (ore 10:30)- Evento “Tumori: la ‘via’ italiana per controllare il dolore intenso così possiamo trattare al meglio i pazienti”. È italiano il più grande studio al mondo per capire come trattare al meglio questo sintomo: i risultati saranno presentati nel convegno nazionale “Una ricerca tutta italiana sul Btp”.Auditorium Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1 (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione del Festival della Cultura Paralimpica .Rai, sala degli Arazzi (ore 11:30)- Conferenza stampa di presentazione della Mostra New PerspectiveGalleria nazionale di arte moderna e contemperoraneo (ore 12)- Visita in anteprima e presentazione della mostra Paolo Pellegrin. Un’antologia. Intervengono Giovanna Melandri Presidente Fondazione Maxxi, Margherita Guccione Direttore Maxxi Architettura, Germano Celant curatore della mostra e Paolo Pellegrin.Maxxi (ore 12:30)- Conferenza stampa “(Ri)Generiamo. Responsabilità sociale d’impresa ed economia circolare, per uno sviluppo generativo delle comunità”.Camera dei deputati, sala stampa (ore 13)- Conferenza stampa sul Referendum Atac e sulla situazione di degrado e insicurezza a Roma. Interverranno il coordinatore romano Davide Bordoni e i parlamentari eletti a Roma insieme alla dirigenza del partito.Sede di Forza Italia, piazza San Lorenzo in Lucina 4 (ore 14)- II congresso della Fiom Roma e Lazio.Sede Cgil Roma, via Buonarroti 12 (ore 14)- “I Democratici votano Sì”, la campagna di mobilitazione per l’ultima settimana prima del voto dell’11 novembre per il referendum ‘Mobilitiamo Roma’ sulla liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Parteciperanno Walter Tocci, Roberto Giachetti e Luciano Nobili, che hanno sostenuto la battaglia referendaria sin dalla raccolta delle firme, Andrea Casu, segretario romano del Partito Democratico, Graziano Delrio, Carlo Calenda, Linda Lanzilotta e Luigi Zanda.Camera dei deputati (ore 14:30)- Manifestazione di Casapound.Stazione Lido centro (ore 18)- Gennaro Regina al Clubhouse Barberini, il business club di Roma, con la sua mostra “The Breath of theEarth”. Regina porterà nella capitale alcune tra le sue opere più’ rappresentative e altre che rappresentano il suo dark side per un totale di 17 opere.Multispazio, via San Basilio, 48 (ore 18:30) (Com)